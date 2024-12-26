Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede projelerin devam ettiğini belirterek, “2025 yılı birçok projemizin eş zamanlı hizmete sunulduğu bir yıl olacak” dedi.

Ankara’ya giden Başkan Tavlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Başkan Tavlı yeni sanayi sitesinin kamulaştırması ve 200 iş yeri yapılması, Ünye Belediyesi’ne yol ve çevre düzenlemesi için 10 milyon TL hibe desteği sağlanması nedeniyle Bakan Murat Kurum ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkür etti.

Ünye’yi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirdikleri söyleyen Başkan Tavlı, “Özellikle 2025 yılı birçok projemizin eş zamanlı hizmete sunulduğu bir yıl olacak. Yine kentimizin yıllara matuf projelerini de emin adımlarla hayata geçirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz” ifadelerine yer verdi.