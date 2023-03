Mardin’de, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede” "Kadına yönelik şiddet ve baskı, tüm dünyada önemli bir sorundur. Kadınların uğradığı her haksızlık ve adaletsizlikte onların yanında yer almak vicdanını yitirmemiş herkesin görevidir” dedi.

Mardin’de, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede” "Kadına yönelik şiddet ve baskı, tüm dünyada önemli bir sorundur. Kadınların uğradığı her haksızlık ve adaletsizlikte onların yanında yer almak vicdanını yitirmemiş herkesin görevidir” dedi.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü yayınladığı mesajda kutladı. Yayınlanan mesajda, “Kadına yönelik şiddet ve baskı, tüm dünyada önemli bir sorundur. Kadınların uğradığı her haksızlık ve adaletsizlikte onların yanında yer almak vicdanını yitirmemiş herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle maruz kaldığı her türlü adaletsizliğin vee haksızlığın karşısında olmak ve onlara her zaman en büyük desteği vermek sadece üstlendiğimiz kamu görevinin bir sorumluluğu değil, insan olmanın bir gereğidir” ifadeleri kullanıldı.

“Kadına yönelik şiddet ve baskı, tüm dünyada önemli bir sorundur”

Kadınların fedakârlıkları ve nezaketleriyle toplumun denge unsuru olduğunu yayınladığı mesajda belirten Tatlıdede, “Tarihimizin her devrinde kadınlar, aile ve toplum yapısının en değerli yerinde bulunmuştur. Bu anlamda fedakârlıklar ortaya koyan kadınlarımız takdir kazanmıştır. Kadın, toplumu oluşturan en önemli halkadır. Hayatın ayrılmaz bir parçası, fedakârlığın ve duyarlılığın sembolü kadınların yeri hayatımızda anne olarak ayrı, eş olarak ayrı, kız evlat olarak apayrıdır. Kadınlarına değer veren toplumların, hak ettiği şekilde yükseleceği gerçeği vardır. Kurtuluş Savaşımızda cephe gerisinin kahramanı olan kadınlarımız bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirmişlerdir. Kadına yönelik şiddet ve baskı, tüm dünyada önemli bir sorundur. Kadınların uğradığı her haksızlık ve adaletsizlikte onların yanında yer almak vicdanını yitirmemiş herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle maruz kaldığı her türlü adaletsizliğin karşısında olmak ve onlara her zaman en büyük desteği vermek sadece üstlendiğimiz kamu görevinin bir sorumluluğu değil, insan olmanın bir gereğidir. Bu açıdan inancımızın ve kültürümüzün bir gereği olarak kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren; ailenin ve toplumun temel taşı annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, üreten, emek veren, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verildi.