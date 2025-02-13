Tavas Belediyesi, çalışanlarının mali haklarını iyileştirme ve ekonomik refahlarını artırma amacıyla önemli bir adım daha attı. Belediye personelinin maaş ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenmesi için 7 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen ihale sonuçlandı. İhale kapsamında en yüksek teklifi veren Halk Bankası, 59 bin TL ödeme taahhüdünde bulunarak süreci başarıyla tamamladı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas Belediyesinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilen banka promosyon ihalesinde, en yüksek teklifi veren Halk Bankası Şube Müdürü Onur Ulupınar ile birlikte 3 yılı kapsayan sözleşmeyi imzaladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, belediye personelinin haklarını gözetmenin ve onlara ekonomik anlamda katkı sağlamanın belediye yönetimi açısından büyük bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı. Başkan Tatık, "Belediyemizde görev yapan tüm personelimiz, ilçemize hizmet noktasında büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Çalışanlarımızın daha iyi şartlarda hizmet vermesi ve ekonomik olarak desteklenmesi bizim önceliğimizdir. Yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifi veren bankanın belirlenmesiyle birlikte, personelimizin sosyal ve ekonomik açıdan daha iyi imkânlara sahip olmasına katkı sağladık. Bu tür anlaşmalar, sadece belediyemiz için değil, çalışanlarımız ve dolayısıyla aileleri için de önemli bir kazanımdır. Tavas Belediyesi, personelinin haklarını gözeterek, çalışma şartlarını iyileştirmek adına benzer çalışmalar yürütmeye devam edecek olup, sosyal haklar ve mali kazanımlar konusunda çalışanlarının yanında olmayı sürdürecektir" diye konuştu.