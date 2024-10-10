Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık’ın sosyal medyadan aile vurgusu yaptığı paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, belediye hizmetlerinin yanı sıra ailesine verdiği önemi de sık sık vurguluyor. Tatık’ın aile odaklı yaklaşımı ve halkla kurduğu samimi bağlar, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda, ailesiyle geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Başkan Tatık, paylaşımın altına “Ailedir hayata tutunma amacı ve onurlu bir yaşamın kaynağı” notunu ekledi.

Aile değerlerinin hayatındaki önemini bir kez daha gözler önüne seren Başkan Tatık’ın bu içten ve samimi paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşım, kısa sürede binin üzerinde beğeni alırken, vatandaşlar da destekleyici yorumlarda bulundu.