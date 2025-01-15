Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ilçede yaşayan yaşlıları ziyaretleri ederek onların yüzlerini güldürdü.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas’ta ve mahallerinde yaşayan yaşlılara ziyaret ederek hemşehrileriyle gönül bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Yaptığı ziyaretlerde yaşlılarında ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan Başkan Tatık, ziyaret ettiği Fatma Çiyancı’nın (80) Tekerlekli sandalye talebini, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Evde Bakım Hizmetleri ekibiyle koordine ederek tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılandı.

Ziyaretlerinde yaşlılarla bolca muhabbet eden Başkan Tatık; “ Tarihe tanıklık eden değerli büyüklerimizi ziyaret edip, elleri öptük. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Onlardan öğreneceğimiz çok şeyin olduğunu bir kez daha müşahede ettik” dedi.