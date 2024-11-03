DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Karcı Dağında başlayıp altıncı gününde kontrol altına alınan yangında dumandan zehirlenen iki belediye personeline geçmiş olsun dileklerini ileten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yangınla ilgili sorumlulukları bulunanları kınadı.

Merkezefendi ilçesi Karcı Dağında başlayan ve Tavas ilçesi sınırlarına dayanan orman yangını hakkında açıklamalarda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, “Geçirdiğimiz 6 günlük orman yangınında canla başla çalışan Tavas halkımıza, çiftçilerimize, fedakar belediye personelimize ve Tavas, Eskere ve çevre müdürlüklerden gelen Orman işletme müdürlüğü personeline şükranlarımı sunuyorum. Koltuk değneği ile dağda koşturan Yasin Beylen kardeşime ve tüm kıyafetleri sırılsıklam ıslanmasına rağmen dağda yangına su tutan can hıraş çalışan Mehmet Nuri Yağlıçoban kardeşime özel olarak teşekkür ediyorum. Dumandan zehirlenen ve tedavi gören iki personelimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet ciddiyeti ile yönetilmesi gereken yangın sürecinde Rus pilotun maaşını ödemeyerek ülkeyi terk etmesine sebep olan sorumluları, alanda toplumumuzdaki Ormancı saygınlığına yakışmayacak şekilde diyaloğu yönetemeyen Orman bölge müdür yardımcısını ve yangına sebep olan kendini bilmezleri ise kınıyorum. Ders alınması gereken bir süreci geride bıraktık.

Dediğim gibi devlet yönetimi son derece ciddiyet ve titizlik isteyen bir iştir” dedi.