Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 6 Şubat depreminin yıldönümünde deprem sonrası ilçeye yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti.

6 Şubat depreminin yıl dönümünde depremde evleri yıkılan ve sonrasında kalacak yer için Denizli’nin Tavas İlçesine yerleşen depremzede aileleri Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ziyaret etti. Depremzede ailelerin dertlerini ortak olan Başkan Tatık ailelerden gelen talepleri yerine getirdi. Yaptığı paylaşımda depremden etkilenen vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Tatık, "Bugün, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettirmeye, dertlerini paylaşmaya ve ihtiyaçlarını dinlemeye çalıştık. Birlik ve dayanışmayla her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun" ifadelerini kullandı.

Yaptığı ziyaretlerde bir öğrencinin üniversiteye hazırlandığını öğrenen Başkan Tatık, sınava girecek olan Kardelen’nin hedeflediği bölümü kazandığında, hayırseverlerin desteğiyle burs sağlanacağının sözünü verdi.