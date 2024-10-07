Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas Belediyespor Kulübü sporcusu Elif Dilara Davulcu’yu WDF Dünya Master Elemeleri için Macaristan’a uğurladı.

09 Ekim 2024 - 13 Ekim 2024 tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenecek olan WDF Dünya Master Elemeleri’nde yarışacak olan Elif, Tavas ve Denizli’nin gururu olmayı hedefliyor. Uğurlama töreninde konuşan Başkan Tatık, “Sporcumuz Elif’in bu önemli organizasyonda ülkemizi, Denizli’mizi ve Tavas ilçemizi en iyi şekilde temsil etmesini diliyorum. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tavas Belediye Spor Kulübü’nün sporcusu Elif’i başarılar dileyen Tavas Belediye Başkanı Kadır Tatık, “09 Ekim 2024 - 13 Ekim 2024 tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenecek Macaristan WDF Dünya Master Elemeleri için davet edilen sporcumuzun ülkemizi, Denizli ilimizi ve Tavas ilçemizi en iyi şekilde temsil etmesini diler, başarılar dileriz” dedi.