Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ilçede gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde, doğaya katkıda bulunmanın önemine vurgu yaptı.

Tavas’taki ağaçlandırma etkinliği, gençlerden yaşlılara kadar her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Fidan dikimine destek veren katılımcılar, çevreye olan sorumluluklarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken, fidanların gelecekte bölgeye sağlayacağı katkıları düşünerek çalışmaya katkı sundular.

"Bugün fidan, yarın nefes" diyerek doğa sevgisini ve çevre bilincini ön plana çıkaran Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas’ın geleceğine daha yeşil ve sağlıklı bir çevre kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan Tatık, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Tavas’ta fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu anlamlı günde ilçemizin yarınları için bir aradayız. Her fidan, yarınlarımız için umut dolu bir adım" dedi.

Belediye Başkanı Tatık, ilçede yürütülen bu tür çevre dostu projelerin devam edeceğini belirtti. Ağaçlandırma çalışmalarının Tavas’ın daha yaşanabilir ve sağlıklı bir çevreye kavuşmasını sağlayacağını ifade eden Tatık, "Doğamızı korumak ve geleceğe daha yeşil bir Tavas bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Fidan dikim etkinliği sonunda, katılımcılar büyüyen fidanların Tavas’ın yeşil dokusuna katkı sağlayacağına olan inançlarını dile getirdiler.