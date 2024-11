Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçenin en yoğun günlerinden biri olan Perşembe Pazarında halkla buluşarak, vatandaşların dertlerine çözüm aramak amacıyla yerinde incelemelerde bulundu.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla sıcak ve samimi bir şekilde sohbet ederek, onların günlük yaşamındaki zorluklar ve ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı. Tavas halkının taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Tatık, sorunların çözülmesi adına belediye olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Pazar gezisi sırasında, özellikle gençler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tatık, onların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Gençlerin ilgisi karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Başkan Tatık, öğrencilerle uzun süre sohbet etti. Öğrencilere her zaman destek olmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Tatık, gençlerin eğitimi ve geleceği adına atılacak adımların önemini vurguladı. Ayrıca, öğrencilerin taleplerini de dinleyerek, belediye olarak gençlere yönelik projelerin arttırılması için çalışmalarına hız vereceklerini belirtti.

Başkan Tatık, halkın içinden biri olarak, her zaman onların yanında olmaya devam edeceğini ve Tavas’ın geleceği için her yaş grubunun ihtiyaçlarına göre çözümler üreteceklerini dile getirdi. Hem halkla hem de gençlerle kurduğu yakın diyalog, Tavas Belediye Başkanı’nın halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Tatık, Tavas halkının yaşam kalitesini yükseltmek adına her fırsatta vatandaşlarla bir arada olmanın, onların sorunlarına çözüm bulmanın önemini vurguladı.