Malatya Yeni Adliye Sarayı’nın inşaatında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Yeni Adliye Sarayı’nın inşaat alanını ziyaret ederek projenin ilerleyişini yerinde inceledi. Başkan Taşkın, yeni adliye binasının Malatya için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Adalet hizmetlerinin şu an oldukça zor şartlarda yürütüldüğünü biliyoruz. Yeni adliye binası, bu alandaki büyük bir ihtiyacı karşılayacak. İnşaatta hummalı bir çalışma yürütülüyor. Projenin taahhüt edilen sürede tamamlanması için gayretle çalışılıyor. Kısmet olursa 2026 Mayıs ayında binamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Malatya’mız modern bir adliye binasına kavuşacak” ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor’’

Ziyaret sırasında Proje Müdürü İbrahim Hakan Sümengen, yeni adliye sarayının teknik detaylarını paylaştı ve inşaatın son durumuna ilişkin bilgi verdi. Sümengen, yaklaşık 86 bin metrekare kapalı alana sahip olan projede betonarme, duvar ve sıva imalatlarının eş zamanlı olarak sürdüğünü belirterek, “Beş bloktan oluşan projemizin bir bloğunun betonarme çalışmaları tamamlandı. İki blokta ise bu oran yüzde 50-60 seviyelerinde. Genel olarak projenin yüzde 25’i tamamlanmış durumda. Şu anda yoğun bir şekilde duvar ve alt sıva imalatlarına odaklanmış durumdayız. Projemizde toplam 100 duruşma salonu, geniş otopark alanları ve engelli bireyler için özel park yerleri yer alıyor. Hedefimiz, planlanan sürede projeyi tamamlamak ve Mayıs 2026’da hizmete açılmasını sağlamak” dedi.

Adalet hizmetlerinde yeni dönem

Malatya Yeni Adliye Sarayı, modern duruşma salonları, geniş otopark kapasitesi ve teknik altyapısıyla adalet hizmetlerinde büyük bir dönüşümü sağlayacak. Başkan Taşkın, inşaat sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, projenin tamamlanmasıyla Malatya’nın adalet hizmetlerinde önemli bir rahatlama yaşanacağını ifade etti.