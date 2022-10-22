Almanya Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği Başkanı İsmail Taşcıoğlu, dernek olarak Eresmus üzerinden Avrupa’ya giden tüm öğrencilere destek verdiklerini ifade etti.

Almanya Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği Başkanı İsmail Taşcıoğlu, dernek olarak Eresmus üzerinden Avrupa’ya giden tüm öğrencilere destek verdiklerini ifade etti.

Almanya’daki Kütahyalıların kimliklerini unutturmamaya çalıştıklarını belirten Taşçıoğlu, "Dernek olarak İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi Ege Üniversitesi’nde okuyan 21 Kütahyalı öğrencimize karşılıksız burs vermekteyiz. Dünyada ve ülkemizde ekonomik çeken ihtiyaç sahibi Kütahyalı üniversite öğrencilerinin yanında ve destekçisiyiz. Burs hususunda bizlere katkı sağlamak isteyen hayırseverler de bizlere ulaşarak bu güzellik hareketine katılabilirler. Derneğimiz, Wuppertal’da yaşayan hemşehrilerimizin düğününde, vefatında ve hastane konularında her zaman yanlarında olmştur ve olmaya da devam edecektir. Ayrıca Eresmus üzerinden Almanya’ya gelen Kütahyalı öğrenci ve öğretmenlere de destek vermektedir. Üniversitede okuyan her öğrencimizin Eresmus’dan yararlanmalarını istiyoruz. Almanya ve Avrupa’yı görerek, bir çok güzel örneklerini ülkemize taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.