Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Vali Şenol Engin İlkokulu ve Fatih Soydan Ortaokulu’nda buluştuğu öğrencilere, "Yaşamın her alanında kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Vali Şenol Engin İlkokulu ve Fatih Soydan Ortaokulu’nda buluştuğu öğrencilere, "Yaşamın her alanında kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu.

İlk olarak Vali Şenol Engin İlkokuluna giderek 3-F sınıfını ziyaret eden Başkan Tarhan, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tarhan, eğitim sürecine dair tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere kitap dağıtan Tarhan, yaşamın her alanında başarılı olmaları için kitap okumaları gerektiğini söyledi. Öğrenciler de Tarhan’a kendi hazırladıkları Mezitli Belediyesinin logosunun resmedildiği tablo, üzerinde Atatürk işlemeli özel hediye kutusu ve Dünya Çocuk Günü temalı resim hediye etti.

Daha sonra Fatih Soydan Ortaokulu ziyarette bulunarak 7-E sınıfında öğrencilerle sohbet eden Tarhan, eğitimde ve yaşamda başarılı olmanın yolunun spor ya da sanatsal bir alanda ilgilerinin bulunması gerektiğinin altını çizdi. Kendi öğrencilik yaşamı ve karşılaştığı zorluklarla ilgili anılarını anlatan Tarhan, miniklerden düzenli olarak kitap okumaları konusunda söz aldı. Yarınların Türkiye’sinde yaşayacak olan çocuklarımızdan doğayı koruma ve çevre için destek istedi. Çocuklara, çevrelerinde gördüğü her şeyi sorgulamaları için nasihatte bulunan Tarhan, “Çevrenizi iyi gözlemleyin ve bol bol okuyun. Ancak merak ederseniz ilgi duyar ve öğrenirsiniz. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bu ülke için canlarını feda ederek yaptıklarını iyi anlayın. Şimdiden okulunuzda, kentinizde çocuklara yönelik organizasyon ve kuruluşlarda görev alarak yurttaşlık bilincini iyice kavrayın. Gelecekte bizim yerimizde sizler olacaksınız ve bu kenti, ülkeyi, hatta dünyayı sizler şekillendireceksiniz. Doğru şeyler öğrenirseniz güzel bir dünya kurabilirsiniz” diye konuştu.

Gelecekte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünün gençleri tarafından şekilleneceğine vurgu yapan Tarhan, “Biz önümüzdeki dönem kültür, sanat ve eğitim ağırlıklı projelere önem vereceğiz. Başarılı bir eğitim veren Bircan Tüfekçioğlu, Enis-Necip Tüyeni ve Mustafa Baysan adlarında hayırseverlerimizin de desteğiyle hizmete giren Çocuk Gündüz Bakım Evlerimiz var. Eğitimin ülke gelişiminde son derece önemli olduğunu biliyor ve ona göre çalışıyoruz” dedi.

Minikleri belediye bünyesinde açılmış olan spor ve sanat kurslarına katılmaya davet eden Tarhan, daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim süreci ve okulların ihtiyaçları konusunda fikir alışverişinde bulundu.