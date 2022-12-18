Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen ’tarım ve devlet’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen ’tarım ve devlet’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Mezitli’de tarım alanlarının imara açılmasına karşı verdikleri mücadeleyi aktaran Başkan Tarhan, çalışmaların ranta değil bilime dayalı olması gerektiğinin altını çizdi. “Kamu yararına odaklanan yeni bir kamu yönetim anlayışı ile geliyoruz. Dünya yeni bir üretim devriminin eşiğinde üretimi değiştireceğiz, dönüştüreceğiz” diyen Tarhan, “Verimlilik artacak, sosyal adalet ve güvenli istihdam sağlanacak. Dijital çağın devrimine uyduracağımız temiz üretim yapacağız. Üretim, emek dostuna dönüşecek. Ekonomi yeşil ekonomi olacak. Ekonomide güçlü, bilimde gelişmiş demokratik Türkiye daha güçlü olacak” ifadelerine yer verdi.

Gençliği ve aydınlara çok büyük sorumluluklar düştüğünü kaydeden Tarhan, "Kafamızı kitap sayfalarından biraz olsun kaldırarak, yurt gerçeklerine bakmak zorundayız. Sorunların çözüm yollarını temelde aramalıyız. Türkiye’yi sevmek, Türkiye’yi kalkındırmak için yeterli değildir. Her bakımdan yetişmiş bilge olmalıyız. Sorumluluğumuzu kavradığımız, yurt sorunlarımıza bilimsel ve gerçekçi açıdan eğildiğimiz zaman, mutlu ve özgür Türkiye’nin oluşturulmasında gerekeni yapmış kişiler olarak rahatlık duyarız" dedi.