Temizlik Müdürlüğüne bağlı garajda toplanan çalışanlara Mezitli’nin büyük bir aile olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, ilçede gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade etti. Mezitli Belediyesindeki başarının çalışanların birlik ve beraberliğinden kaynaklı olduğunu kaydeden Tarhan, “Yaklaşık 10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Belediye çalışanlarımız ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte mutlu, huzurlu ve her geçen gün güçlenen kocaman bir aile olduk. Ben çalışanlarımızdan memnunum. Mezitli Belediyesi olarak birlik ve beraberlik ruhu ile çok koordineli çalışıyoruz. Mezitlimizin güzelleşmesinde en büyük katkıyı belediye personellerimiz sağlamaktadır. Personellerimizin özverili çalışmalarıyla ilçemizde hayata geçirdiğimiz projelerimizdeki hizmet kalitesini görebiliyoruz. Bu nedenle çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Mezitli halkımıza daha iyi hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.