Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçeye değer katan projeler yaptıkları belirterek, "Mezitli Belediyesinin çalışmaları ile Mezitli’nin artık dünya çapında bilinen bir kent oldu" dedi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçeye değer katan projeler yaptıkları belirterek, "Mezitli Belediyesinin çalışmaları ile Mezitli’nin artık dünya çapında bilinen bir kent oldu" dedi.

Başkan Tarhan, bir televizyon kanalında yayınlanan gündem programının konuğu oldu. Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyünde gerçekleşen programda Tarhan, yaptıkları çalışmalarla kentte yaşanan değer artışına ve bunun kente yansımalarına dikkat çekti. Mutlu Yaşam Köyünde gerçekleşen faaliyetleri anlatan Tarhan, burada beslenen ineklerden sağılan süt ikramında bulundu. Mutlu Yaşam Köyünün yapılış öyküsünü de anlatan Tarhan, “Benzer örneklerini Avrupa’da gördüğümüz projeleri Türkiye’ye uyarlayarak eski köy enstitüleri mantığı ile hayata geçirdik. Buradan her yaştan insanlar yaralanacak. Üretim olacak, sanatın her dalı olacak. Kısa süreli konaklamalar yapılabilecek. Ayrıca çadır kampları da kurulabilecek. Bir ajansla anlaşma yaptık ve Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezi olarak da kullanıyoruz. Yurtdışından gelen konuklarımızı da burada misafir ediyoruz. Atlarımız, koyunlarımız, ineklerimiz değişik hayvanlarımız var. İnsanlar spor yaparak, üretim aktivitelerinin içerisinde bulunuyor. Organik ürünlerle kahvaltı yapabiliyorlar. İnsanlar kentin boğucu havasından kurtulmak için buraya geliyorlar. Oluşturacağımız atölyelerde kendi el ürünlerini üretebilecekler. Farklı bir model ve Türkiye’de bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Biz zaten Türkiye’de ilkleri yapmaya çalışan bir kentiz” diye konuştu.

Mutlu Yaşam Köyünün yanı sıra otizm köyü, kadın üretici pazarları, Kent İçi Tarım Projesi, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi, Mezitli Tüketim Kooperatifi, hobi bahçeleri, çocuklara yönelik olarak hazırlanan projeler hakkında bilgiler aktaran Tarhan, şöyle devam etti:

“Kentte değer artışının getirdiği faydalar çok önemli. Bu alanda çok fazla çalışmalar yaptık. Mezitli Belediyesinin çalışmaları ile Mezitli’nin artık dünya çapında bilinen bir kent oldu. Şu anda Mersin’de ki çoğu insanın hemfikir olduğu bir konu var. Mezitli Belediyesi kadrosuyla ekibiyle kurumsallaşmış ve meclis üyeleriyle, muhtarlarıyla güzel bir ekip oluşturan kurumsal bir belediye haline geldi. Bu duruma gelmemizde en büyük pay ebette ki çalışanlarımızın özverisi ve halkımızın bize olan güveni. 8 yıl önce göreve geldiğimizde ilk amacımızı ‘halkın güvenliğini sağlamak’ olarak belirlemiştik. Altını çizerek söylüyorum, halkın güvenini sağlamadan, hiçbir belediye başkanının başarılı olma şansı yoktur. İkincisi herkese gerçekten eşit mesafede olmak gerekir. Birtakım marjinal düşünceli insanlar olabilir. Bizim de kabul etmediğimiz ama hoş gördüğümüz düşünceye sahip olan insanlar olabilir. Ama halkın geniş kesimini ortak paydada buluşturmak istedik. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun Atatürk ilkelerine inanan, Cumhuriyet değerlerini savunan, gerçek demokrasiyi savunan, parlamenter sistemi savunan tüm insanları, hangi partiden oluştursun kucaklayalım dedik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum.”

Değer artışında herkesin gözünü Mezitli’ye çevirdiğine de dikkat çeken Tarhan, artan değerle birlikte rant çevrelerinin de gözünü Mezitli’ye diktiğine ve başta tarım arazileri ve yeşil alanlar olmak üzere vatandaşların nefes alacak alanları korumak için mücadele verdiklerini söyledi. Mezitli’de ikamet eden herkesin yaşadığı kentte mutlu olmasını hedeflediklerine vurgu yapan Tarhan, “Kentin kimliğinin, kültür ve sanat kenti olmasını istedik. Bu hep böyle olacaktır. Çünkü Mezitli’nin özelliği ve yapısı bu. ‘Mezitli’ye değer katacağız’ demiştik gerçekten değer kattık. İnsanları mutlu etmek elbette ki zor bir şey. Bunun sonu da yok. En iyi iyinin düşmanıdır diye bir söz var. Ama elimizden geldiğince gerek kültür sanat kenti olması gerekse halkın mutlu olması konusundaki çabalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.