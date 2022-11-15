Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Bozön Mahallesinde bir vatandaşa ait özel 15 dönümlük arazide bulunan limon fidanlarının kesilmesine tepki göstererek sorumlularının bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Bozön mahallesine giderek ağaçların kesildiği araziyi inceleyen Başkan Tarhan, kesilen alanın sınırında hazine arazisinin bulunduğu bilgisini vererek, “Çok değerli bir arazi ve yanında orman alanı bulunuyor. Mezitli’nin değeri artıkça bu tür değerli arazilere rant amaçlı saldırıların artmasına yol açıyor” dedi.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mezitli Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Ballı, Bozön Mahallesi Muhtarı Veli Göknur, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle sakinlerinin de katıldığı ziyarette bir gece yüzlerce limon ağacının kesildiğini üzülerek gördüklerini ifade eden Başkan Tarhan, “Bu ağaç katliamını anlamak için Egede, Akdenizde ve her geçen gün değeri daha çok artan Hazineye ait Mezitli’de orman arazilerinin nasıl bazı şahısların eline geçtiğini iyi bilmek gerekiyor. Bu noktaya nereden geldik. Ona bakmak gerekiyor” diye konuştu.

Mezitli halkının son derece doğayı ve ağacı seven bir kitle olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, “Biz göreve geldiğimizde Mezitli’ye değer katacağımızı söylemiştik. Ama bu tür değer artışlarında maalesef ki rantı amaçlayanların gözlerinin bu yöne dönmesine olanak sağlanıyor. Maalesef bunu yaşadık. Bunu daha kırsal bölgelerde görmüyoruz ama merkeze yakın bölgelerde maalesef ki deniz manzaralı yerlerde bu tür saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz” şeklinde konuştu.

En küçüğü 5 yaşında olan ve üzerinde hasat edilmesine kısa süre kalmış limonlarla kesilen limon ağaçlarının yürekleri yaraladığını belirten Başkan Tarhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz haberi alır almaz vatandaşımıza geçmiş olsun demek için geldik. Ama geçmiş olsun demek yetmiyor. Bunun faillerinin bulunması gerekiyor. Arazinin yanında bulunan Hazineye ait bölümün de bir kısmı çam ağaçları kesilerek limon bahçesi yapılmış. Diğer tarafta çamlar duruyor ama bir kısmı da limon olmuş. Arazi devletin asma burada 85 milyonun payı var. Bir şekilde ağaçlar kesilmiş, limon ekilmiş. Vatandaş nasıl kendi özel arazisine sahip çıkmaya çalışıyorsa devlette kendi arazine sahip çıkması gerekiyor. Buraların nüfuz kullanarak ele geçirilmesinin önüne geçmek gerekiyor. Üzülerek bu tür saldırıların artarak devam ettiğini ve daha acısının da cezalandırılmadığını görüyoruz. Bizim gibi sahip çıkanların da sesleri cılız kalıyor”