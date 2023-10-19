Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından Viranşehir’de 2 bin 575 metrekarelik bir parkın içerisinde inşa edilecek olan aile sağlık merkezi için alan ayrıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Yavaşoğlu, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı İnşaat Mühendisi Fuat İşler ve Viranşehir Mahalle Muhtarı Sinan Örüng ile birlikte aile sağlık merkezi yapımı için belirlenen alanda incelemelerde bulundu.

“Devlet hastanesinden sonra aile sağlık merkezleri için çalışma başlattık"

Aile sağlık merkezini en çok talep eden mahallerin başında Viranşehir Mahallesi’nin geldiğini dile getiren Başkan Tarhan, “Mezitli Belediyesi olarak asli işlerimizin yanı sıra merkezi hükümet ve diğer kurumlarla olan yakın diyaloglarımız ile ihtiyaç duyulan çalışmalara yardımcı oluyoruz. Geçmiş dönem Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan’ın da katkılarıyla uzun uğraşlar sonucu Mezitli’mize devlet hastanesinin inşasının başlamasını sağladık. Şu an da Kuyuluk bölgemizde devlet hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra mahallelerimizde yeterli aile sağlık merkezinin olmaması da büyük sıkıntılara neden oluyor. Aile sağlığı merkezini en çok talep eden bölgemizin başında Viranşehir mahallemiz geliyordu. Viranşehir Mahalle Muhtarımız Sinan Örüng ile yaptığımız araştırmalar sonucunda mahalle muhtarlığımızın doğusunda 2 bin 575 metrekarelik parkın içinde 128 metre kareyi geçmeyecek şekilde bir alan belirledik. Hiç zaman kaybetmeden aile sağlık merkezimizin yapımı için belediye meclisimizden karar aldık ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirdik. Buranın yapılmasıyla birlikte çevrede bulunan parkımızın yenilenmesini sağlayacağız. Mersin İl Sağlık Müdürlüğümüz ile de gerekli çalışmaları başlatarak kısa sürede bölge halkımıza aile sağlık merkezini kazandırmış olacağız. Umarım bu uygulamamız diğer ilçelerimize de örnek olur. Sağlık merkezimizin Mezitli’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mezitli’deki çalışmaların diğer ilçelerdeki belediyelere de örnek olması gerektiğini dile getiren Mezitli İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Yavaşoğlu ise “Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer belediyeler de başkanımızı örnek alır. Sağlık hizmetimizi vatandaşlarımızın en kısa sürede ulaşabilmesi için Mersin’de bulunan diğer belediyelerimiz de bu tür tesislerin yapımına destek olurlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Durum acil, yetkililer hızla gelmeli"

Durumun acil olduğunu ve yetkililerin en hızlı şekilde ilgilenmeleri gerektiğine vurgu yapan Viranşehir Mahalle Muhtarı Sinan Örüng de “Mahallemizde aile sağlığı merkezi problemi vardı. Bu durumu Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ile paylaştık ve hemen bizleri ziyaret etti. Viranşehir mahallemizde yer bakarak muhtarlığımızın doğusunda bulunan büyük bir parkımızın içerisinde yapılması için gerekli çalışmalar başlattı. Mahallemizin aile sağlık merkezine çok acil ihtiyacı var. Yetkililerin de en hızlı şekilde ilgilenip mahallemize aile sağlığı merkezini kazandırırlarsa mahalle halkı olarak çok memnun oluruz. Başkanımız Neşet Tarhan’a, İl Sağlık Müdürlüğüne ve Mezitli İlçe Sağlık Müdürümüz Ayşe Yavaşoğlu ile belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.