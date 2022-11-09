Ankara’ya giderek bir dizi ziyarette bulunan Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ile görüşerek otizm köyü, Mezitli Cemevinin açılışları ve kız öğrenci yurdunun temel atma törenine davet etti.

Ankara gezisi gerçekleştiren Mezitli Site ve Apartman Görevlileri Derneği üyeleriyle birlikte Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki odasında yaptığı ziyarette otizm köyü hakkında bilgiler veren Başkan Tarhan, “Toplumumuzda çok fazla olmasına karşın yeterince fark edilemeyen otizmli bireylerimiz için Mezitli Belediyesi olarak Otizm Köyü yaptık. Belediyemizin imkanlarının yanı sıra hayırseverlerimizin de desteğiyle hayata geçirdiğimiz Otizm Köyümüzü bu konuda daha yetkin olan Mezitli Otizme Umut Derneği tarafından işletilmesini sağlayacağız. Protokol hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.

Tamamına yakını Mezitli Belediyesinin desteğiyle inşa edilen Mezitli Cemevi’nin açılışını yapmasını da Kılıçdaroğlu’ndan isteyen Tarhan, ayrıca kız öğrenci yurdunun da temel atma töreni için davet etti. Tarhan, "Açılışlarımızın yanında çok önem verdiğimiz bir projemizin de temel atma törenini yapacağız. İşlevselliği kadar mimari yapısıyla da örnek olacak 320 kişi kapasiteli Kız Öğrenci Yurdumuzu hayırsever bir vatandaşımızın da desteğiyle kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız” diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na gösterdiği ilgi nedeniyle de teşekkür eden Tarhan, "Genel Başkanımızın Mezitli ile ilgili konularda çok detaylı bilgi sahibi olması bizleri çok mutlu etti. Her zaman olduğu gibi güzel fikir ve önerilerini de aldık. Davetimizi olumlu karşıladı ve önümüzde belirlenecek program dahilinde açılış ve temel atma törenlerimizi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, her üç projenin de kendisinin önem verdiği kesimleri ilgilendiren konularda olmasını ‘çok güzel’ olarak nitelendirdi.