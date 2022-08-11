Mersin’in merkez Mezitli Belediyesinin Uluslararası Yaz Okulu projesi çerçevesinde dünyanın farklı birçok ülkesinden gelen gönüllü gençler, kentteki öğrencilere hem İngilizce öğretiyor hem de farklı etkinliklere katılıyor.

Mersin’in merkez Mezitli Belediyesinin Uluslararası Yaz Okulu projesi çerçevesinde dünyanın farklı birçok ülkesinden gelen gönüllü gençler, kentteki öğrencilere hem İngilizce öğretiyor hem de farklı etkinliklere katılıyor. Yabancı öğrencilerin Mutlu Yaşam Köyü'nde inekleri sağmaya çalışması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Mezitli Belediyesinin Gençlik Merkezi ile birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde dünyanın farklı birçok ülkesinden gönüllü gençler Mersin'e geldi. Mezitli Belediyesinin Mutlu Yaşam Köyü'nde konaklayan ve Türk öğrencilere burada hem İngilizce öğreten hem de çeşitli etkinlikler yaparak çocukların gelişimine katkı sunan misafir gençler, keyifli vakit geçiriyor. Mutlu Yaşam Köyü'ndeki inekleri sağmaya çalışan gençler, renkli görüntüler oluşturdu.

Mezitli Belediyesi Strateji ve Geliştirme Biriminde çalışan Bilge Kurtuluş, "Dünyanın çok farklı ülkelerinden gelen gençler ve yereldeki öğrencilerimiz, hep birlikte sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde İngilizce öğreniyoruz. Hem bizim öğrencilerimiz hem de gönüllülerimiz keyifli vakitler geçiriyor” diye konuştu.



"Burada herkes mutlu"

Projeye 3 sene önce başladıklarını söyleyen Kurtuluş, “Projeyi Gençlik Merkezi ile birlikte yürütüyoruz. Bu merkeze başvuran gönüllü öğrencilerle farklı çalışmalar yürütüyoruz. Son 2 senedir bu çalışmalarımız çocuklar ve gençler. Gençlerle İngilizce ve sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerine etkinlikler düzenliyoruz. Bunu Mezitli Belediyemizin Mutlu Yaşam Köyü'nde yapıyoruz. Burası hayvanların, atların, tavukların, tavşanların olduğu, çeşitli meyve ağaçlarının olduğu çok geniş bir alana sahip, 40 yatak kapasitesi artı 10 adet bungalov evlerin bulunduğu çok geniş bir yeşil alan. Burada herkes çok mutlu. Burada hem gönüllüler hem çocuklar çok keyifli vakit geçiriyorlar, birlikte paylaşımda bulunuyorlar” şeklinde konuştu.



"İnek sağmaya çok ilgi duyuyorlar"

Mutlu Yaşam Köyü sorumlusu Gülşen Türk ise burada çalışmaktan çok büyük keyif aldığını söyledi. Gelen herkesin mutlu ayrıldığını kaydeden Türk, “Bu da bize ayrı bir keyif veriyor, biz de burayı daha fazla güzelleştirmeye, daha fazla insanları memnun etmeye çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Misafirlerimize de, yabancı konuklarımıza da buradaki etkinliklerimizde ya da dışardaki kültürel gezilerinde yardımcı oluyoruz. Yaz okulu da 15 Temmuz’da başladı. 2 haftalık aralıklarla farklı ülkelerden yabancı konuklarımız geliyor. Bunların yaptığı aktiviteler de Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma projeleri. Burada geri dönüşümle ilgili veya sıfır atıkla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Onlara yardımcı olabilmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Tabii burayı hazırlayan Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çünkü gerçekten burası bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Daha da güzelleşip, daha da büyüyeceğimize inanıyorum. Yabancı gruplarımızın tamamı gönüllü. Dünyanın birçok yerinden misafirimiz var. Bu misafirlerimiz buraya katılım sağlayan öğrencilerimize İngilizce oyunlar, etkinlikler ve farklı çalışmalar yapıyorlar. Burada çok farklı çalışmalar da yapıyoruz. Mesela burada bulunan inekleri çocuklara sağmayı gösteriyoruz. Çok ilgi duyuyorlar. Ya da hiç denize girmemiş yabancı konuklarımızı denizle buluşturuyoruz. Onlar bu mutluluklarını bizle paylaşıyorlar, biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yabancı gençler, Türkiye ve Mersin'de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, özellikle inek sağmayı hayatlarında ilk kez yaptıklarını ve çok ilginç anlar yaşadıklarını ifade ettiler.