Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçeye doğal gaz enerjisinin verilmesinin ardından misafir olduğu evde ilk çayı demledi.

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçeye doğal gaz enerjisinin verilmesinin ardından misafir olduğu evde ilk çayı demledi.

Seçim döneminde vaat ettiği projeleri tek tek yerine getiren Başkan Tanış, en son Gürpınar için hayal olarak görülen doğal gazı ilçeye kazandırdı. Aksa Van Şirket Müdürü Musayip Akyüz ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Akbulut ailesine konuk olan Başkan Tanış, burada doğal gaz ateşinde ilk çayı demledi. Gürpınar’ın tarihi bir anına tanıklık ettiklerini söyleyen Başkan Tanış, “2019 yılında müracaat ettiğimiz, 2022 yılının Eylül ayında altyapı çalışmalarına başladığımız ve en son geçen hafta meşalesini yaktığımız doğal gaz enerjisini bugün evlerimizde kullanmaya başladık. Tabi benim bu konuda bir sözüm vardı. Doğal gazın bağlandığı ilk evde çay demleyeceğimi söylemiştim. İlçemiz adına önemli bir projeyi hayata geçirdik. Bu konuda emeği geçen tüm dostlarımıza, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, milletvekillerimize ve Aksa Doğal Gaz Bölge Müdürü Musayip Bey’e çok teşekkür ederim. İlçemiz için hayal ettiklerimizin gerçekleşmesi için doğal gaz önemli bir adımdır. Gürpınar’ın büyümesi yönünde iki engelimiz vardı. Biri doğal gaz bir diğeri de konut. İnşallah mart ayında konutların temelini atarak ilçemizi büyüteceğiz ve hak ettiği yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Aksa Van Şirket Müdürü Musayip Akyüz ise ilçeye 16 Ocak itibariyle doğal gaz arzını sağladıklarını ifade etti. Altyapı çalışmalarının 2 ay sürdüğünü belirten Akyüz, “Burada Belediye Başkanımız Hayrullah Bey’in emeği ve desteği çok fazla, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Misafir geldiğimiz Akbulut ailemizde ilk çayımızı demledik. Bundan sonra tüm Gürpınar halkının, doğal gazın sunduğu ekonomik refah seviyesine ulaşması için elimizden gelen desteği sağlayacağız” dedi.

Ev sahibi Murat Akbulut da, doğal gazın Gürpınar için uzun yıllardır eksikliği hissedilen bir proje olduğunu söyledi. İlçede bulunan memurların doğal gaz olmadığı için il merkezinde kaldıklarını belirten Akbulut, “Başta Cumhurbaşkanımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ellerinden gelen bütün fedakârlığı ortaya koyan belediye başkanımız tabiri caizse Gürpınar için bir hayali gerçekleştirdi. İnanıyoruz ki konut projesiyle birlikte ilçemiz ekonomik ve sosyal açıdan kalkınacak ve gelişecektir” diye konuştu.