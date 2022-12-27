Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bulgaristan’da 17 aylıkken annesinin kucağında şehit düşerek direnişin sembolü haline gelen Türkan bebeği anma programına katılarak çelenk bıraktı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bulgaristan’da 17 aylıkken annesinin kucağında şehit düşerek direnişin sembolü haline gelen Türkan bebeği anma programına katılarak çelenk bıraktı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bulgaristan’da 1984’te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimine karşı Kırcaali’nin Kırkova ilçesine Mogilyane köyünde düzenlenen protesto yürüyüşü sırasında annesinin kucağında 17 aylıkken Bulgar askerleri tarafından vurularak şehit edilen Türkan Feyzullah’ı anma törenine katıldı. Başkan Önder Tanır ilk olarak Ardino daha sonra Kirkovo düzenlenen törende yer alarak çelenkleri, Türkan Bebek mezarına bıraktı. Türkan bebek anısına okunan şiirlerde duygu dolu anlar yaşanırken, dualar ve kuranı kerim tilavetleri gerçekleşti. Törende konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Direnişin sembolü haline gelen Türkan bebeği anma etkinliklerindeyiz. Allah bir kez daha yaşatmasın, birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmasın. Burada kin ve nefret için binlerce kişi toplanmadı, geçmişi unutmamak geleceğe aktarmak adına toplandık. Kendi inancımızla, kendi değerlerimiz ile bu topraklarda yüz yıllardır olduğu gibi bundan sonra da kendimiz olarak inançlarımız ile var olacağız. Ardino Sütkesiği’nden çocuklarımızın okuduğu şiirde bir cümle vardı. ‘Olmadık onların demesiyle İvan’ işte bütün mesele bu. Olmadık, olmayacağız. Ben bu vesile ile Türkan Bebeği ve o tarihte şehit edilen tüm soydaşlarımızı, kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.