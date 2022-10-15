Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Bartın’da meydana gelen maden faciası ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Bartın’da meydana gelen maden faciası ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Tanfer, mesajında Bartın’da meydana gelen maden faciasından dolayı millet olarak derin üzüntü duyduklarını belirterek, “Hepimizin yüreğini yakan bu elim kazada vefat eden madenci şehitlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz. Maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla çalışmaktadır. Allah devletimize zeval vermesin. Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi korusun. Elim ve yüreklerimizi yakan bu kazada hayatını kaybeden şehit madencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Acılarını yürekten paylaşıyoruz. Milletimizin başı sağolsun” dedi.