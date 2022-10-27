Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Hüseyin Tanfer, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün “Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz” diyerek bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluşunun 98. Yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”

Kent Konseyi Başkanı Tanfer yayımladığı mesajında şunları kaydetti; “29 Ekim 1923’te de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Tek bayrak, Tek millet, Tek vatan, Tek devlet ile kurduğumuz, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırdığımız Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığı ile ilelebet devam edecektir. Bugün, her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken Cumhuriyetimiz, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık ilkelerinin yanında büyük bir düşüncenin ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, Büyük Önder Atatürk’ün inkılaplarıyla aydınlanmış yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek zorundayız. Bu yolda yürürken asla milli değerlerimizden ödün vermemek milli birlik ve beraberliğimizi yükseltmek ve bu değerleri yarınlara sağlam olarak teslim etmekle görevliyiz.

Bu duygularla Türkiye Cumhuriyetini kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; Cumhuriyeti kurmak, savunmak, yaşatmak ve yükseltmek için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz.100. yılda bu tarihi günü, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”