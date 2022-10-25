Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 25 Ekim yavi katliamının 29. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 25 Ekim yavi katliamının 29. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Erzurum’un Çat ilçesi Yavi beldesinde bundan 29 yıl önce 25 Ekim 1993 yılında, terör örgütü hain PKK örgütü tarafından bölgeye asker kıyafetleri giyip, telefon hatlarını keserek gelen ve köydeki kahvehanede vatandaşlarımızı toplayıp 5’i çocuk 35 vatandaşımızı tarayarak şehit etmiş, 50 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan bu hain ve küstah katliamı gerçekleştirilmiştir. Yavi katliamının 29. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ülkemizde belli dönemlerde böyle katliamlar gerçekleştirilmiş olmasına rağmen milli birliğimizin korunması aslında insanımızın ne kadar birbirine bağlı olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade ile terörü kullanarak bizi bölememişlerdir. Ülkemiz, Devletimiz, adına şunu ifade etmek istiyorum, vatanın her noktasında terör ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Daha güçlü daha birbirine bağlı bir toplum olabilmemiz için; kardeşliğimizin bozulmaması için ülkemize karşı oynanan oyunlara karşı dik durmalıyız. Teröre karşı daha duyarlı olmalıyız.

Yavi katliamında şehit olanlar 29 yıldır unutulmamıştır ve unutulmayacaktır.Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin tüm kademeleri kahraman güvenlik güçlerimiz bekamız için şanlı bayrağımız, birlik beraberlik kenetlenmesinde gece gündüz demeden çalışıyor, bu vatan uğruna şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, şehit yakınlarımıza, başsağlığı diliyorum.”