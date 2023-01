Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, dünden bugüne basının demokratik toplumların olmazsa olmazı, hak ve özgürlüklerin korunmasında gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer mesajında şunları kaydetti; “Basın; halkın haber alma kaynağı, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün en büyük güvencelerindendir. 15 Temmuz darbe gecesinde de Demokrasi ve milli iradenin savunulmasında basının gücünü gördük. Ülkemiz, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle basın mesleğini icra edenlerin sosyal haklarında bir takım düzenlemelere gidilmiş ve bu gelişme Türk basınında bir dönüm noktası kabul edilerek ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaya başlanmıştır. Şüphesiz ki, zor şartlar altında basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak çok önemli, hatta hayati bir görevi yerine getirmektedir.

Basın yayın çalışanları, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız ve objektif bir anlayışla görevini yerine getirirken bir taraftan da zaman mefhumu gözetmeksizin en zor şartlar altında fedakârca görevini yerine getirmeye gayret etmektedir.

Ülkemizde, toplumun değerlerine, geçmişine saygılı bir şekilde sorumlu yayıncılık anlayışını sürdüren basın yayın kuruluşlarımız, başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere; milletimize, bağımsızlığımıza, ülkemizin geleceğine kast eden hain girişimlere karşı gösterdiği duruş dünyaya örnek niteliktedir. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz. Ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi, demokratik istikrarın ve hukuk düzeninin devamlılığı için çalışmalarını fedakârca sürdüren basın mensuplarımızın gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak; vatandaşlarımızın kesintisiz bilgi almasını sağlayıp aynı zamanda da Erzurum’umuzun tanıtımına büyük katkı sunan tüm basın emekçilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ”nü kutlar, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyor, bu vesileyle değerli gazetecilerimize aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”