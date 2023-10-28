Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Hüseyin Tanfer, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz” diyerek bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yılının gururunu milletçe kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

’100’ncü Yılın Onurlu Gururunu Yaşıyoruz’

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer yayımladığı mesajında şunları kaydetti; “29 Ekim 1923’te de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bugün büyük bir mutluluk ve gururla; insandan, çoğulculuktan, hak ve hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana olan Cumhuriyetimizin 100’ncü Yıldönümünü kutluyoruz.

’Milli birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğiz’

Tek bayrak, Tek millet, Tek vatan, Tek devlet ile kurduğumuz, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırdığımız Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığı ile ilelebet devam edecektir. Bugün, her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken Cumhuriyetimiz, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık ilkelerinin yanında büyük bir düşüncenin ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, Büyük Önder Atatürk’ün inkılaplarıyla aydınlanmış yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek zorundayız. Bu yolda yürürken asla milli değerlerimizden ödün vermemek, milli birlik ve beraberliğimizi yükseltmek ve bu değerleri yarınlara sağlam olarak teslim etmekle görevliyiz.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, yüzyıllık tarihsel ve kültürel miras ile ilelebet sürecek bir gelecek oluşturmuştur. 100 yıldır ışığımız olan Cumhuriyetimiz, ülkemizi aydınlatmaya devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda çalışmayı, milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi her zaman sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizi bize miras bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”