Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner’in babası Ahmet Muhittin Taner, son yolculuğuna uğurlandı.

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner’in babası 92 yaşındaki Ahmet Muhittin Taner bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Son günlerde durumu ağırlaşan Taner hayata gözlerini yumdu. Taner’in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Baba Taner’in cenazesi öğle namazına müteakip Efeler Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Koçarlı içesi Karacaören Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenaze törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, Ak Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.