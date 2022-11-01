Ordu’nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, kent merkezinde doğalgaz için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ordu’nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, kent merkezinde doğalgaz için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ordu’nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinde yıllardır beklenen doğalgaz sorunu için çalışmalar başladı. Perşembe Belediyesi ekiplerinin destek verdiği çalışmalar çerçevesinde ilk olarak kazı ve altyapı çalışmaları başlarken, bu çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçede yıllardır beklenen doğalgaz sorununun tarihe karıştığını söyledi. Başkan Tandoğan, “Yaşar Doğu Caddesi üzerinde bugün itibariyle doğalgaz çalışmasına başlamış bulunuyoruz. Depolama alanımız ve yer teslimi proje çalışmasını sonlandırarak, doğalgaz firmamıza pompa ve sevk istasyonunu önümüzdeki hafta içerisinde teslim edeceğiz. Yine inşaat çalışmasına başlayarak, Perşembe merkezimizin doğalgaz ile buluşmasını sağlamış olacağız. Söz verdiğimiz çalışmalarımızı tamamlamaya devam ediyoruz, şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.