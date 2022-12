Ordu’nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ederek, çözüme kavuşturmak adına çalıştıklarını söyledi.

Ordu’nun ’sakin şehir’ unvanına sahip Perşembe ilçesinde, mahallelerdeki sorunlar yerinde tespit edilerek, çözüme kavuşturulmak için toplantılar düzenleniyor. 54 mahalle bulunan ilçede Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, düzenlenen toplantılarda vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorunları yerinde tespit ediyor.

Son olarak ilçenin Sırakovancı Mahallesi’nde düzenlenen mahalle buluşmaları toplantısında vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, yaptığı açıklamada vatandaşlara seslenerek, “Samimiyetiniz, içten samimi ev sahipliğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’ım birliğimizi, bütünlüğümüzü daim eylesin. 54 mahallemizin tamamında bu toplantılarımızı en hızlı şekilde yaparak sorunlarımızı yerinde tespit ederek hızlı çözüme kavuşturmak için her zaman birlikteyiz. Bizlerin de kapısı her zaman siz vatandaşlarımıza açık. Hep birlikte sakin şehrimiz Perşembe için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.