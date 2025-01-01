Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni yıla saatler kala Güneş Mahallesi’nde ikamet eden Akalan ailesini ziyarete ederek yeni yılda sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2024 yılının son saatlerinde Güneş Mahallesi’nde ikamet eden Akalan ailesine çat kapı ziyarette bulunarak sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Yeni yıl dileklerini ileten Başkan Tahmazoğlu, bu tür ziyaretlerle halkla iç içe olmaya ve vatandaşların taleplerini birebir dinlemeye önem verdiğini belirtti.

Her zaman vatandaşımızın yanındayız

Yeni yıl dolayısıyla iyi dileklerini ileten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Bizleri muhabbetle ve güler yüzle karşılayan değerli Akalan ailesinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret sırasında aile üyeleriyle samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Tahmazoğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinledi. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Tahmazoğlu, bu tür ziyaretlerle gönül köprülerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.