Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TOGG’nun vatandaşlarla buluştuğu tanıtım programında Türkiye’nin ilk ve yerli otomobilini sürerek, test etti.

Tanıtım programında Başkan Mehmet Tahmazoğlu, önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Türkiye’nin ilk yerli otomobiline bindi. Başkan Tahmazoğlu, yanındakilerle birlikte bir süre seyir ederek, TOGG’u test etti. Otomobili çok beğendiğini belirten Tahmazoğlu, “Hep başkaları yapıyor biz bakıyorduk. Şimdi ise kendi yerli ve milli üretim aracımızın üzerindeyiz ve çok gururluyuz. Bu aracı ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk mühendislerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Artık eski Türkiye yok. Kendi uçağını, gemisini, helikopterini, uçak gemisini, füzelerini, SİHA, İHA ve uydusunu yapan bir Türkiye var. Yeni Türkiye Yüzyılı ve TOGG hayırlı olsun” dedi.