Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyet Taksi Durağını ziyaret ederek taksici esnafının 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyet Taksi Durağını ziyaret ederek taksici esnafının 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nde Cumhuriyet Taksi Durağı’ndaki taksici esnafını ziyaret ederek, taksici esnafı ile sohbet etti. Durağa gelen aramalara veren Tahmazoğlu, daha sonra direksiyona geçerek, taksi isteyen bir müşteriyi alarak gitmek istediği yere bıraktı.

Şoförlerimizin işi çok zor

Ziyaretlerinde Belediye hizmetlerine değinen Başkan Mehmet Tahmazoğlu şoförlerin işlerini kolaylaştırmak adına önemli projelere imza attıklarını ifade ederek “Öncelikle tüm şoför kardeşlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutluyorum. Şoför kardeşlerimiz gece-gündüz, yaz kış demeden vatandaşlarımıza hizmet adına büyük bir gayret sarf ediyorlar. Bazen bu işlerini yaparken hayati tehlikeler de yaşayabiliyorlar. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak şoför kardeşlerimizin yükünü hafifletmek için yeni yollar açıp eskileri de genişletiyoruz. Onlar şehrin yükünü taşırken işlerini kolaylaştırmış oluyoruz. Bir kez daha tüm şoför kardeşlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutluyor, işlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.