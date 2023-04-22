Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan Bayramı öncesi arife günü şehit mezarlığını ziyaret ederek dua etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı öncesinde arife günü şehitliği ziyaret edip şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit aileleri ve çocukları ile yakından ilgilenen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra Adıyaman’da depremzede çocukları ziyaret ederek, onlara oyuncak hediye etti. Bayram namazını Mehmet Ali Tahmazoğlu camiinde kılan Başkan Tahmazoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı. Tüm vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ayı’nı geride bırakmanın hüznü; Ramazan Bayramına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Bayramlar birliğimizi dirliğimizi güçlendirdiğimiz mübarek günlerdir. Arife gününde bu vatan, bu devlet, bu bayrak için dinimiz için canlarını feda eden şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Allah bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Onlar olmasaydı bugün bizler böyle rahat bir şekilde bayram kutlayamazdık. Şehit Ailelerimizin arife gününde acılarını paylaşıyoruz. Gönül kapımız onlara her zaman açık. Adıyaman da depremzede kardeşlerimizi ziyaret ederek, onların yanında olduk. Bayram Namazını da vatandaşlarımız ile birlikte eda ederek onlarla sohbet ettik. Bayram süresi boyunca Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Temizlik ekiplerimiz ve zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için görevlerinin başındalar. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.