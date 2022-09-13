Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile birlikte esnafı ziyaret ederek Ahilik Haftasını kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile birlikte esnafı ziyaret ederek Ahilik Haftasını kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası’nda AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte esnafı ziyarete ederek Ahilik Haftasını kutladı.

"Her zaman esnafımızın yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ahiliğin, milli kimliğimizi oluşturan değerlerden biri olduğunu belirterek, “Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanatla birleşimidir. Ticarette ve sosyal hayatta doğruluğu, kaliteli üretimi, tüketiciye saygıyı ve iyi ahlakı ilke edinen Ahilik felsefesi, teşkilat olarak Anadolu Selçuklularından Osmanlı İmparatorluğuna geçiş sürecinde son derece önemli bir rol oynamış, sanat ve meslek yönleriyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel niteliklerini belirlemiştir. Şahinbey Belediyesi olarak bizde her zaman esnafımızın her zaman yanında olduk. Özellikle pandemi döneminde esnafımıza nakdi destekte bulunduk. Ayrıca zaman zaman esnafımızla bir araya gelerek yaptığımız projeleri değerlendiriyoruz ve onların taleplerini dinliyoruz. Bu anlamda bir kez daha esnafımızın Ahilik Haftasını kutlar bol kazançlar dilerim” diye konuştu.