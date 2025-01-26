Şahinbey Belediyesi tarafından 18-26 Ocak tarihlerinde düzenlenen Çocuk Şenliği, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi ve talepler doğrultusunda uzatıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların eğlenerek vakit geçirdiği bu etkinliğin süresini artırma kararı aldıklarını duyurdu. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 18 Ocak tarihinde kapılarını açan “Çocuk Şenliği” gelen yoğun talepler üzerine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından uzatılırken, çocuklar fuaye alanındaki oyun gruplarında tatillerinin tadını çıkarmaya devam edebilecekler.

Çocuk şenliği devam ediyor

Şahinbey Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmesini hem de sosyalleşmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Çocuk Şenliği ile büyük beğeni topladı. Tiyatro oyunlarından bilim atölyelerine, şişme oyun parkurlarından birçok etkinliklere kadar geniş bir yelpazede düzenlenen programlar, çocuklar ve aileleri için keyifli anlar sundu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz. Tatil döneminde çocuklarımızın daha fazla eğlenmesi ve güzel hatıralar biriktirmesi için bu şenliği düzenledik. Yoğun ilgi karşısında Çocuk Şenliğimizin süresini uzattık. Çocuklarımız Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizin fuaye alanında bulunan oyun gruplarında eğlencelerine devam edebilecekler . Çocuklarımızın gülen yüzü bize en büyük motivasyon kaynağı,” ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi, etkinliklerin tamamını ücretsiz olarak sunuyor. Vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte şenlik alanlarına gelerek keyifli vakit geçiriyor. Başkan Tahmazoğlu, şenliğin herkes için ulaşılabilir olmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.