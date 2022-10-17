Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafik sorununa çözüm olacak olan Yeşil Vadi Üç Katlı Köprülü kavşak çalışmalarını yakından takip ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafik sorununa çözüm olacak olan Yeşil Vadi Üç Katlı Köprülü kavşak çalışmalarını yakından takip ediyor.

Kısa bir süre içerisinde tamamlanarak Gazianteplilerin hizmetine sunulacak olan Yeşil Vadi Üç Katlı Köprülü Kavşak çalışmasındaki son durumu yerinde inceleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmaları tüm hızı ile devam ettiğini ifade ederken “Yüzlerce personel ve iş makinaları gece gündüz demeden 7/24 çalışarak Yeşil Vadi Köprülü Kavşağı tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma içerisindeler. Projenin yakın zaman içerisinde tamamlanacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Yeşil Vadi Köprülü Kavşağı tamamlamak için azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Yolumuzun ve kavşağımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.