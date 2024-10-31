İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesi içerisinde bulunan Nöbetçi Kitaphanenin Pazar günleri de açık olacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin gençlerin yeni ve farklı mekanlar talebi üzerine geliştirdiği ve ilkini 2020 yılında şehre kazandırdığı Nöbetçi Kitaphaneler, gençlerin uğrak noktası haline geldi. Bugün 5 ayrı noktada bulunan Nöbetçi Kitaphanelere son olarak şehrin yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanında oluşturulan merkez eklenmişti. 2 katlı bir yapı olarak hazırlanan ve her yaşa hitap eden 5’inci Nöbetçi Kitaphane, yine gençlerin yoğun talepleri üzerine artık Pazar günleri de açık olacak. İçerisinde 20 bin kitap, bilgisayar alanları, grup ders çalışma alanları, akademik çalışma alanları ve ders çalışma bölümleriyle toplamda 240 öğrenci kapasitesine sahip olan merkez, Pazar günleri 12.00 ila 20.00 arasında hizmet verecek.

Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin talebi üzerine bugün sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı içerisinde bulunan kitaphanenin Pazar günleri de açık olacağını duyurdu. Konuya ilişkin konuşan Başkan Taban, “Gençlerim fikirleri, talep ve önerileri bizim için çok kıymetli. Kitaphanenin Pazar günleri açık olması noktasında da ciddi bir talep vardı. Yaptığımız değerlendirmede Pazar günleri 12.00 ile 20.00 arasında açık olmasına karar verdik. 03 Kasım Pazar günü itibariyle kitaphanemiz Pazar günleri de açık olacak” dedi.