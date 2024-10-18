Her hafta farklı bir okulda “Genç Bakış” programları kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, bu hafta 13-21 Ekim İmam Hatipler Haftası nedeniyle Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu.

İnegöl’ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerine güveniyor ve önem veriyor. Bu kapsamda yeni dönemde lise düzeyindeki okullarda “Genç Bakış” ismiyle gençlik buluşmaları düzenleyen Başkan Taban, bu organizasyonlarda gençlerin fikir ve önerileri dinleniyor, eleştirilerine yanıt verip isteklerini tek tek not alıyor. Her hafta farklı bir okulda öğrencilerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın bu haftaki durağı Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

İçerisinde bulunduğumuz haftanın 13-21 Ekim İmam Hatipler Haftası olması nedeniyle bu okulu tercih eden Başkan Taban, öğrencilerin haftasını da kutladı. Aynı zamanda Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Lisesi olan okulun hem İnegöl hem ülkemizin geleceği adına önemi bir ilim irfan yuvası olduğunu kaydeden Başkan Taban, öğrencilerin bu bilinçle kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Taban, şehir yönetimine ilişkin de tüm kararları tek başına almasının doğru olmadığını işaret ederek; “Bu şehri bir Belediye Başkanı yalnız başına yönetemez. Ama bu şehirde yaşayan tüm bireylerin katılımıyla, genci, yaşlısı, öğrencisi, kadını, erkeği herkesin katılımıyla çok daha güzel yönetilir. Biz de geçen dönem sizlerin bize verdiğiniz bir takım ip uçları üzerinden güzel ve faydalı işler yapmayı başardık. Bu dönem de bunun üzerine koymak istiyoruz. Özellikle gençlerimizin yönlendirmesi, fikirleri, şehir yönetimine katılımları bizim için kıymetli” dedi.

Kısa bir açılış konuşmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde mikrofonu öğrenciler aldı, güncel konular başta olmak üzere talepler, önerileri, eleştiri ve projeler bir bir anlatıldı.