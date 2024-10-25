Her hafta farklı bir okulda “Genç Bakış” ismiyle düzenlenen buluşmalar kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, bu hafta Naire Çikayeva Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Başkan Taban, İnegöl’ün gelişimi ve geleceğine ilişkin yaptığı konuşmada; “Şehrimiz hızla büyüyen, hızla gelişme çabası içerisinde olan, tabi ki ciddi eksikleri de olan ancak geleceğe dair de çok çok güzel noktalarda olacağını düşündüğümüz bir şehir” dedi.

BURSA (İGFA) - İnegöl’ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına yeni dönemde lise düzeyindeki okullarda “Genç Bakış” ismiyle düzenlenen gençlik buluşmalarında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu organizasyonlarda gençlerin fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Taban, aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alıyor. Her hafta farklı bir okulda öğrencilerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın bu haftaki durağı ise Naire Çikayeva Anadolu Lisesi oldu.

İnegöl’ün tarihi öneme sahip okullarından biri olan, 1966 yılında eğitim öğretime başlamış İnegöl Lisesi’nin devamı niteliğinde ve bu okulun modern yüzü olarak bilinen Naire Çikayeva Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya gelen Taban, şehir yönetimine ilişkin ortak aklın ve gençlerin fikirlerinin önemine vurgu yaptı. İnegöl’ün hızlı gelişen bir şehir olduğuna dikkat çeken Taban, “Şehrimiz hızla büyüyen, hızla gelişme çabası içerisinde olan tabi ki ciddi eksikleri de olan ancak geleceğe dair de çok çok güzel noktalarda olacağını düşündüğümüz bir şehir. Bunun için çalışıyoruz. Bulunduğumuz okul da çok çok önemli bir okul. 1 Ekim 1932 tarihinde İnegöl Ortaokulu ismiyle bugünkü İshakpaşa Okulu binasında eğitim öğretime başlamış, ardından 1966 yılında lise kısmı açılmış, 2005’te İnegöl Anadolu Lisesine dönüşmüş, 2014-15 eğitim öğretim yılı itibariyle de Naire Çikayeva ismiyle yeni binasında eğitim öğretime başlamış okulumuz, halen daha adı hafızlarda bulunan ve benim de mezun olduğum İnegöl Lisesi’nin modern yüzüdür” dedi.

GENÇLERİMİZİ DİNLEMEK OLMAZSA OLMAZIMIZ

Öğrencileri dinlemek için bu programların yapıldığını da hatırlatan Taban, “Bu buluşmalarda aslında bizler sizi dinlemek, sizleri anlamak istiyoruz. Nihayet itibariyle bir iş yaparken karşınızdakine hizmet veriyorsunuz. Bizim karşımızdaki kitle, bu şehirde yaşayan tüm insanlar. Bu duruma gelecek olarak baktığımızda da öncelikle gençlerimizi dinlemek, onlara kulak vermek bizim olmazsa olmazımız. Sizler yarın nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsunuz, size nasıl bir şehir bırakılmasını istiyorsunuz. Bugün nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsunuz” ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından öğrencilerle karşılıklı soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde mikrofonu öğrenciler aldı, güncel konular başta olmak üzere talepler, öneriler, eleştir ve projeler bir bir anlatıldı.