İnegöl protokolü, bayramlaşma töreninde bir araya geldi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bayramı çok şükür bir ve beraber bir şekilde kardeşçe kutluyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberlik iklimi ilelebet devam etsin. Buna her şeyden fazla ihtiyacımız var” dedi.

İnegöl protokolü, Ramazan Bayramının ilk gününde İnegöl Belediyesi önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Buruk bir bayram yaşadığımızı ifade eden Başkan Taban, "Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem neticesinde pek çok vatandaşımızı kaybettik. Cenabı Allah’tan her birine rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah bir daha hiç yaşanmasın. Ancak bu yaşananlardan da gerek birey olarak gerek kurumlar olarak dersler çıkararak daha güzel işler yapmak üzere çalışmalarımızı yürüteceğiz. İnşallah bu birlik ve beraberlik iklimi ilelebet devam etsin. Buna her şeyden fazla ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Cenabı Allah tüm duaları, ibadetleri dergahında kabul etsin" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise, "Hem bireysel hem kurumsal olarak bu afetle ilgili almamız gereken dersleri de almamızı temenni ediyorum. Bir ay boyunca Ramazan ayının verdiği manevi iklimle yardımlaşmayı, dayanışmayı, kardeşlik ruhunu ülkemizde ve gönül coğrafyamızda zirveye taşıdık. İnşallah bundan sonra da bunu yaşamaya ve yaşatmaya devam edelim” ifadelerinde bulundu.

Konuşmalardan sonra protokol üyeleri, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ve Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Huzurevi ve Yenice Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek görevli personellerin bayramını tebrik etti.