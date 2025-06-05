Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, büyüme stratejisi, yeni projeler ve sürdürülebilir kalkınma vizyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, AOSB’nin yalnızca Adana’nın değil, Türkiye’nin en stratejik üretim üslerinden biri haline geldiğini söyledi.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Adana’nın yıllık 3 milyar doları aşan ihracatının yüzde 60’ının AOSB tarafından karşılandığını vurguladı. Sütcü, "Adana’da tüketilen elektriğin yüzde 25’i, doğalgazın yüzde 36’sı ve suyun yüzde 25’i OSB’miz tarafından kullanılmaktadır. Bu veriler, sanayi altyapımızın ve üretim hacmimizin büyüklüğünü açıkça göstermektedir"dedi.

AOSB’nin büyümesini sürdürdüğünü belirten Sütcü, 6 milyon metrekarelik üçüncü ilave alanın altyapı çalışmalarının başladığını ve yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Sütcü, ayrıca yaklaşık 20 milyon metrekarelik genişleme başvurusunun onaylanmasıyla, AOSB’nin toplam alanının 42 milyon metrekareye ulaşacağına değindi.

Enerji ve altyapı yatırımlarıyla güçlü, çevreci sanayi

Enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sütcü, bölgede 28 adet Güneş Enerjisi Santrali’nin devreye alındığını ve mevcut kurulu gücün 272 MW seviyesine ulaştığını belirterek, "Yıl sonuna kadar bu kapasitenin 300 MW’a çıkarılması hedeflenmektedir"diye konuştu.

Elektrik ticareti gerçekleştiren ve diğer OSB’lere satış yapan tek OSB olduklarının da altınız çizen Sütcü, Türkiye genelinde en düşük dağıtım bedelini uygulayan organize sanayi bölgelerinden biri olduklarını sözlerine ekledi.Sütcü, sokak aydınlatmalarının LED dönüşüm projesi, 80.000 m/gün kapasiteli yeni atıksu arıtma tesisi ve çamur kurutma yatırımlarının da AOSB’nin çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önemi ortaya koyduğunu belirtti.

İşgücünün taşınabilirliğine yönelik sorunlara da dikkat çeken Sütcü, genişleme alanlarında sosyal konut projelerinin başlatıldığını ve ilk etapta 500 dairenin planlandığını, bölgedeki ulaşım kolaylığını artırmak amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde de çalışıldığını ifade etti.Sütcü, 2,5 milyon dolarlık yatırımla İtfaiye ve Afet Koordinasyon Merkezi’nin kurulacağını, AOSB Akaryakıt İstasyonu, Otel ve İş Merkezi projelerinin 2026-2027 yıllarında tamamlanmasının hedeflendiğini de kaydetti.

Bu yatırımların hem sanayi bölgesine hem de Adana genelinde ekonomik yapıya önemli katkı sağlayacağını dile getiren Sütcü,AOSB’nin yalnızca üretim değil; istihdam, çevre, sosyal yaşam ve altyapı alanlarında da Türkiye’ye değer katan çok yönlü bir sanayi bölgesi olma vizyonunu sürdürdüğünü belirterek sözlerini tamamladı.