Nevşehir’in merkeze bağlı Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Uçhisar Belediyesi tarafından 2019-2023 dönemleri arasında yaklaşık 4.5 yıl içerisinde yapılan yatırımları gazetecilere tanıttı.

2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1.5 yıl süre birçok alanda ciddi sorunlara neden olan pandemi ve bu yılın Şubat ayında 11 şehirde ağır yaralar açan çağın felaketine rağmen yerel yönetimler olarak etkin hizmetler üretmeye yoğun bir çaba harcadıklarını belirten Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, belediyenin önderliğinde tamamlanan ve devam eden yatırımları gazeteciler ile birlikte gezdi. Uçhisar beldesinde toplamda 2 bin 500 metrekarelik bir alan içerisinde oldukça farklı bir yapı konsepti ile kültürel etkinlikler noktasında adeta nefes aldırabilecek Uçhisar Meydanı projesinin uygulanacağı alanı gazetecilere gezdiren Başkan Osman Süslü, sosyal yaşam kalitesini de artıracak bu proje ile daha da artacağını kaydetti Başkan Osman Süslü, daha sonra satın alınarak 24 odalı bir otele dönüştürülen otel binasını gazetecilere gezdirdi. İki katlı olarak inşa edilen otel binasının da önümüzdeki aylar içerisinde Uçhisar ’da hizmete kazandırılacağı müjdesini de verdi. Hayırsever Halim-Meliha Boyacı Aile Sağlık Merkezini gazetecilere gezdiren Başkan Osman Süslü, genişletilen mezarlık alanı ile taziye evinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uçhisar beldesinde toplamda 23 bin metrekarelik bir mezarlık alanının bulunduğunu anlatan başkan Süslü, Uçhisar Belediyesi olarak 25 bin metrekarelik bir mezarlık alanının daha kazandırıldığını ve bu alanda yapımı devam eden kadın ve erkek mescidi, morg, misafirhane gibi sosyal kapsamlı donatı alanlarının da önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi.

25 bin metrekarelik bir alanda oluşturdukları Güneş Enerji Santrali(GES) ile yaklaşık 1 megavatlık bir elektrik enerji üretmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Osman Süslü, Belediye olarak ortalama aylık 400 kilovat saat elektrik enerjisi tükettiklerini ifade etti. Yapılan GES yatırımı ile tükettikleri enerjiden daha fazla bir enerji elde edeceklerini söyleyen Başkan Osman Süslü, GES’in hizmete alınmasının ardından Uçhisar Belediyesine ait 25 bin metrekarelik bir alanda daha 1 megavatlık elektrik enerjisi daha üretmek için gerekli izin başvuruları için girişimlere başlayacaklarını ,burada üretilen enerjinin de Uçhisar beldesinin enerji potansiyellerinin karşılanması noktasında önemli bir kazanç ortaya koyacağını vurguladı.