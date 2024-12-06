Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan açık su yarışçısı Uğur Güler, antrenman yaptığı esnada su üzerinde telef olmuş bir deniz kaplumbağası bulurken, kaplumbağayı teslim alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, deniz kaplumbağalarının sürekli hedef dışı av olarak boğulduğunu söyleyip duyarlılık çağrısında bulundu.

Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı’nda her gün yüzme antrenmanı yapan açık su yarışçısı Uğur Güler, denizde yüzerken bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Kaplumbağayı kıyıya çıkaran Güler, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkililerine bildirdi. EKODOSD tarafından yapılan incelemelerde, kaplumbağanın nesli tehlike altında olan Yeşil Deniz Kaplumbağası olduğu tespit edildi. Kaplumbağanın boynunda derin bir yara bulunduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaranın muhtemelen denizde uzun süre kaldığı sırada kuşlar tarafından oluşturulduğunu söyledi. Ayrıca, kaplumbağanın hedef dışı av olarak bir balık ağına takılıp boğulmuş olabileceği tahmin ediliyor. Kaplumbağa, ölçümleri ve doku örneklerinin alınmasının ardından Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gönderildi.

Yeşil Deniz Kaplumbağalarının genellikle Hatay, Adana, Mersin ve Kıbrıs gibi bölgelerde yuva yaptığını ancak beslenmek için deniz çayırlarının bol olduğu Kuşadası kıyılarına geldiklerini belirten EKODOSD Başkanı Sürücü "Denizde yaptığımız gözlemlerde ve ölen kaplumbağalardaki tespitlerimizde genellikle Juvenil Yeşil Deniz Kaplumbağalarının Kuşadası kıyılarında yoğun olarak görüldükleri tespit edilmiştir. Etçil olan ve derin sulara inebilen İribaş Deniz Kaplumbağalarıyla karıştırılan Yeşil Deniz Kaplumbağaları daha sığlık alanlarda 20-50 metre derinliklerde deniz çayırlarıyla beslenmektedir. Deniz ekosisteminin önemli canlı türlerinden olan deniz kaplumbağaları genellikle tesadüfü olarak ağa yakalanma, plastik kirliliği ve deniz araçlarına çarpılma gibi nedenlerle ölmektedir" dedi.