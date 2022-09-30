AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 3 günlük yoğun bir Ankara programı gerçekleştirdi. İzmir için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Başkan Sürekli, “İktidarımız süresince İzmir’in ve İzmirlinin ihtiyaçları doğrultusunda güzel kentimize önemli yatırımlarda bulunduk. Halen devam eden yatırımlara ek olarak yeni projeler üzerine de verimli toplantılar gerçekleştirdik” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 3 günlük yoğun bir Ankara programı gerçekleştirdi. İzmir için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Başkan Sürekli, “İktidarımız süresince İzmir’in ve İzmirlinin ihtiyaçları doğrultusunda güzel kentimize önemli yatırımlarda bulunduk. Halen devam eden yatırımlara ek olarak yeni projeler üzerine de verimli toplantılar gerçekleştirdik” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin 3 günlük ve oldukça yoğun geçen Ankara programı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in başkanlığında düzenlenen "İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" ile başladı. Teşkilat ve üye çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından Başkan Sürekli, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan’ı ziyaret etti. Daha sonra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile bir araya gelen Başkan Sürekli, İzmir’deki proje ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İzmir için gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Başkan Sürekli, “İzmir’e şöyle bir baktığınızda, kentin gelişmesine ve İzmirlinin yararına olacak projeleri AK Parti hükümetlerinin yaptığını rahatlıkla görebilirsiniz. Ziyaretlerimizin ana gündem maddesi, ’İzmir’e daha fazla ne yapabiliriz, daha çok nasıl yatırım yaparız?’ oldu. Birileri iş üretmeyip, İzmir’in İzmirlinin çığlığına kulak tıkayıp mazeretlerin arkasına saklanadursun, biz İzmir için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

İl başkanları toplantısına katıldı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü görevine atanan Dr. Burak Öztop’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Sürekli, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 157’nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Başkan Sürekli, Ankara programının son gününde, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’i ziyaret etti. Daha sonra ise il başkan yardımcılarıyla Genel Başkan Vekili ve Son Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret eden Başkan Sürekli, “İzmir’imizin selamlarını ilettik. İktidarımız süresince İzmir’in ve İzmirlinin ihtiyaçları doğrultusunda güzel kentimize önemli yatırımlarda önemli yatırımlarda bulunduk. Ziyaretlerimizde halen devam eden yatırımlara ek olarak yeni projeler üzerine de verimli toplantılar gerçekleştirdik. İzmir’in hak ettiği noktaya gelmesi için azim ve kararlılıkla gayret sarf etmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.