AK Parti İzmir İl Başkanlığı koordinesinde yürütülen gönül seferberliği programları çerçevesinde, Karşıyaka ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi, proje alanlarında incelemelerde bulundu ve Karşıyakalı gençlere iki önemli müjde verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı koordinesinde yürütülen gönül seferberliği programları çerçevesinde, Karşıyaka ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi, proje alanlarında incelemelerde bulundu ve Karşıyakalı gençlere iki önemli müjde verdi.

Karşıyaka ilçesinde, gönül seferberliği programları çerçevesinde ilk ziyaretini Latife Hanım Mahallesi Muhtarlığına yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, daha sonra; Örnekköy, Bahariye, Tuna ve Alaybey mahallelerinin muhtarlarına konuk oldu. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerine ilişkin muhtarlarla istişarelerde bulunan Başkan Sürekli’ye muhtarlar, destek ve hızlı çözümleri için teşekkür etti.

Her programda mutlaka muhtarlarla da bir araya gelmeye çalıştığını kaydeden Başkan Sürekli, “Yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından biri olan muhtarlarımız tarafından her zaman ulaşılabilir olduk. AK Parti olarak muhtarlarımızın taleplerine çözüm üretmek için amasız fakatsız çaba harcıyoruz. Muhtarlarımız bu çabalarımızı görüyor ve teşekkürlerini iletiyorlar, bundan mutluluk duyuyoruz; ancak görüyoruz ki belediye başkanları tarafından çeşitli sözler verilmesine rağmen bunlar tutulmuyor. Muhtarlarımız, ısrarla konularını takip etmelerine rağmen maalesef bir sonuç alamıyorlar. Belediyelerin sorumluluk alanlarında üzerlerine düşenleri yapmaları gerekiyor, hiç kimsenin vatandaşlarımızı mağdur etmeye hakkı yok” diye konuştu.

Karşıyakalı gençlere iki müjde birden

Program sırasında, Türk Kızılayı Karşıyaka Şubesinin Muharrem ayı etkinliklerinde Karşıyakalılara aşure ikram eden Başkan Sürekli, ardından Karşıyaka Gençlik Merkezi olarak projelendirilen tarihi Karşıyaka Tren İstasyonu ile Karşıyaka Lisesi proje alanında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

AK Partinin yatırım ve projelerle milletin umudu olduğunu kaydeden Başkan Sürekli, “Hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, yatırımdan, projeden vazgeçmedik. Aziz milletimiz için gece gündüz yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Karşıyaka’mıza gençlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerini yapabilecekleri, çok değerli bir merkez kazandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarihi garı restore ederek, açık ve kapalı alanlarıyla bin metrekarelik proje alanı içine, kitap ve kahve atölyesi, değerler atölyesi, müzik atölyesi ve sosyal alanlar yaparak gençlerimizin kaliteli vakit geçirebilecekleri bir merkezi Karşıyaka’mızın hizmetine sunacak. Karşıyaka Lisemiz ise 32 dersliğin yanı sıra spor salonu, konferans salonu kütüphane ve eklentileriyle yeniden inşa edilecek. Ruhsat ve ihale süreklerinin tamamlanmasıyla projelerimiz hızla hayata geçirilecek” dedi.

Program çerçevesinde, Karşıyaka’da Bostanlı Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Emre İpek ile dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Sürekli, örnek projelere imza atan derneğin yönetimine başarılar diledi ve desteklerinin süreceğini belirtti.