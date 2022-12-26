Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, safra kesesi ameliyatı oldu.

Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, safra kesesi ameliyatı oldu.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi Doktoru Yalçın Sönmez tarafından ameliyatı yapılan Yiğit’in, hızla sağlığına kavuşmaya başladığı belirtildi.

Tedavisinin halen Genel Cerrahi Servisi’nde sürdüğünü kaydeden Yiğit, yakın ilgilerinden dolayı Sönmez ve hastane personeline müteşekkir olduğunu ifade etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Yiğit’i hastanede ziyaret ederek, ’Geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Başkan Süleyman Yiğit, "Rahatsızlığımın başladığı ilk günden itibaren beni yalnız bırakmayan Kütahya milletvekilimiz İshak Gazel’e, Kütahya Valimiz Ali Çelik’e, Kütahya İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul’a, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz’e, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sertaş Erarslan ve Hastane Destek Alımları Müdürü Ceylan Özel’e şükranlarımı sunarım. Şahsıma ilk teşhisi tanıyı veren Genel Cerrahi Dr. Nurkan Çırmıktılı’ya, ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştiren Genel Cerrahi Doktoru Yalçın Sönmez’e, anestezi doktorları Rıdvan Kurtulmuş, Lokman Demir hemşireler Fadime Yiğit, Betül Haskan, Zehra Yiğit, Enbiya Uluçay’a, ameliyatım öncesi ve sonrası hastanede yattığım 20 günlük süre içerisinde titizlikle ve yakinen ilgilenen tüm genel cerrahi bölümü hemşire ve personeli ile aileme sonsuz teşekkürlerimi sunar tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim" dedi.

Yiğit’in bir süre daha hastanede kalacağı ifade edildi.