Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediyede çalışan personeliyle iş yerlerini ziyaret ederek bayramlaşma geleneğini bu bayram da sürdürdü. Sözen, Ramazan Bayramı öncesinde Manavgat Belediyesi Huzurevi’ndeki büyükleri de ziyaret ederek ellerini öptü.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaşmayı ihmal etmedi. Kendisi gibi Manavgat’ta daha önce belediye başkanlığı yapan Babası İbrahim Sözen ve dedesi Şükrü Sözen’in geleneğini sürdüren Başkan Sözen, bayram öncesinde işyerlerini ziyaret etmek suretiyle belediyede çalışan personelleriyle bayramlaştı. Başkan Sözen sabah erken saatlerde ilk olarak Manavgat Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Şantiyelerinde çalışanlarla bayramlaştı.

İyi dilek ve temenniler

Başkan Sözen’e ziyaretler sırasında belediye başkan yardımcıları Mustafa Ceylan, İsmail Hakkı Ödevoğlu, Levent Ardıç, Semra Öztürk, Hakime Yılmaz ve Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen de eşlik etti. Başkan Sözen daha sonra Boğaz Otel, Side Ek Hizmet binası, Temizlik İşleri Şantiyesi, Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi, Manavgat Belediye Başkanlığı hizmet binası, Atatürk Kültür Merkezi ve AKM’de Zabıta Müdürlüğü memurları ile bir araya geldi. Bütün çalışanlar Başkan Sözen’i ayakta karşıladı. Tek tek personelin elini sıkıp Ramazan Bayramlarını tebrik eden Başkan Şükrü Sözen, herkesin aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ettiğini söyledi.

Büyükler ve küçükleri unutmadı

Başkan Sözen, ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini dile getirerek bu bayramın birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörüye vesile olmasını dilediğini söyledi. Başkan Sözen huzurevi sakinleriyle de bahçede keyifli bir sohbet yaptı. Huzurevi’nde yaşayan büyüklerin ellerini öpen Başkan Sözen, dilek ve şikayetleri dinledi. Huzurevi sakinleri Başkan Sözen’in bayram ziyaretinden çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Kendisi bizi hiçbir bayram unutmuyor. Bunun dışında da her fırsatta uğrayarak halimizi hatırımızı soruyor. Ziyaretinden çok memnun olduk. Allah başkanımızdan razı olsun” dedi. Sözen ardından Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na hazırlanan miniklere bayram çikolatası ve hediyeleri dağıttı.