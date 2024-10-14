Van Ticaret Borsası (VANTB) tarafından İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Van Tanıtım Günleri 3. Van Kültür Buluşmaları’nda açılan stant ziyaretçi akınına uğradı.

Van Dernekler Federasyonu (VANFED) tarafından organize edilen, Van Tanıtım Günleri 3. Van Kültür Buluşmaları sona erdi. Etkinliği değerlendiren VANTB Başkanı Nayif Süer, “Açılış programına katılarak, Van Tanıtım Günleri’ni başlattık. Standımızda borsamızın projelerinin ve çalışmalarının yanı sıra şehrimizin tarihi ve turistik değerlerine yer verdik. Hemşehrilerimiz ile önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin tanıtımına katkı sunduk. Bağrında dünya değerlerini barındıran Van’ımız için çabaladık. Borsa olarak şehrimiz için duyarlılık gösterdik. Etkinliği basın mensuplarına değerlendirdik. Van Ticaret Borsası olarak, şehrimizin tanıtımı açısından, Van Tanıtım Günleri etkinliğinin öneminin farkındayız. Düzenli olarak yapılması son derece kıymetlidir. Her geçen yıl amacına daha fazla yaklaşacağı inancındayız. Bizler de VANTB olarak şehrimiz adına yapılan bu etkinlikte yer alacağız. Van’ın daha fazla tanınması adına çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. İstanbul’da yaşayan Vanlılar ile bir araya geldik. Çok sayıda ziyaretçiyi standımızda ağırladık etkinliği renklendiren İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.