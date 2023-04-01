Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ilçede yapımı devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) şantiyesinde işçilerle iftar yaptı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ilçede yapımı devam eden TOKİ şantiyesinde inceleme yaptı ardından alanda çalışan personeller ile iftar yemeği yedi. Başkan Suer programı sonrası yaptığı açıklamada, “İlçemizde yapımı devam eden TOKİ şantiyemize misafir olduk. Emekçi kardeşlerim ile beraber aynı iftar sofrasını paylaştık. Nazik davetleri için teşekkür ediyorum. İftar sonrası muhabbet bir o kadar güzel ve keyifliydi. Rabbim herkesin işini gücünü bereketli ve kolay eylesin. Ramazan ayının rahmet ve bereketini üstümüzden eksiltmesin” ifadelerini kullandı.